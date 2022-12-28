Мертвые тюлени обнаружены на берегу Каспия в Дагестане

На берег Каспийского моря в Дагестане выбросило мертвых тюленей. Нерпы давно погибли, но тела какое-то время находились в воде. Нерпа занесена в Красную книгу.

На берегу Каспийского моря между Каспийском и Махачкалой найдены тела десяти мертвых тюленей.

Как пишут «Известия», тела животных какое-то время находились в воде после смерти, однако шторм выбросил их на берег. Сейчас у тюленей начался миграционный сезон, в ходе которого нерпы перемещаются с юга на север.

Эксперты уверяют, что естественные причины погубили животных.

Стоит добавить, что каспийские тюлени находятся в Красной книге как исчезающий вид.

Напомним, в конце прошлого года в Дагестане было обнаружено свыше 2 тыс мертвых тюленей, которые стали жертвами выброса природного газа со дна моря.