В Дагестане откроется еще один завод соков компании "КМБ"

В скором времени в Кизилюртовском районе Дагестана заработает новое предприятие по изготовлению соков – это будет уже второй завод ООО "КМБ", мощность которого составит до 7 миллионов бутылок напитков в год.

Через два года в Кизилюртовском районе Дагестана заработает уже второй по счету консервный завод по производству соков махачкалинского ООО "КМБ" – такое решение было принято на совещании в правительстве Дагестана.

"В Дагестане планируют построить новый консервный завод мощностью 7 миллионов бутылок в год. Запуск нового завода запланирован через 2 года"

- пресс-служба правительства республики

"КМБ" уже владеет собственным Кикунинским консервным заводом в Гергебильском районе, мощность которого доведена до 5 млн бутылок в год и до 1,5 тыс т перерабатываемого сырья, передает "Это Кавказ".

Также компания восстанавливает Чиркатинский консервный завод в Гумбетовском районе, ранее специализировавшийся на переработке абрикосов.

Напомним, ООО "КМБ" работает в Махачкале с 2000 года, занимаясь производством соковой продукции из фруктов и овощей. Генеральный директор Магомед Будунов возглавляет компанию с апреля 2023 года. В 2024 году выручка ООО "КМБ" составила 69,5 млн рублей, что почти в 8 раз превышает показатель 2023 года.