В Дагестане будут готовить IT-специалистов

Опубликовано: 23:15, 30 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже в следующем 2024 учебном году в Дагестане заработает "Школа 21", в которой будут готовить IT-специалистов. Помогать готовить кадры школе будут профессионалы "Сбера".

Уже к 1 сентября 2024 года в Дагестане заработает кампус "Школы 21", которая будет готовить для республики специалистов в IT-сфере, сообщил сегодня глава республики Сергей Меликов.

"Есть план, мы приступили к его реализации. Мы приступили к проработке технического задания, которое станет основой проекта... Я бы очень хотел, чтобы к 1 сентября следующего года "Школа 21" в Дагестане уже была", - сказал Меликов.

Соглашение о сотрудничестве и строительстве нового учебного учреждения Дагестан и Сбербанк РФ подписали в рамках Петербургского международного экономического форума.

Специалисты "Сбера" возьмут на себя создание условий для эффективного образовательного процесса, также они создадут условия для подготовки IT-кадров, практики по внедрению и развитию цифровых технологий, и будут проводить совместные занятия по повышению цифровых навыков.