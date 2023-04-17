КБГУ устраивает конкурс для юных изобретателей

Опубликовано: 23:17, 17 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Кабардино-Балкарии вскоре стартует конкурс "Школьный патент - шаг в будущее", который призван вовлечь школьников в научно-исследовательскую деятельность и развитие их интеллектуальных способностей и открывает для них большие возможности.

В скором времени школьники Кабардино-Балкарии, начиная с самых младших, смогут принять участие в международном конкурсе изобретателей "Школьный патент - шаг в будущее", который организует для них Кабардино-Балкарский госуниверситет (КБГУ), сообщили в пресс-службе вуза.

В рамках XIV Международного научно-практического форума, проходящего в Санкт-Петербурге, президент Ассоциации центров поддержки технологий и инноваций РФ Глеб Шараг и и.о. проректора КБГУ по научно-исследовательской работе Светлана Хаширова подписали договор о сотрудничестве между Ассоциацией и вузом, позволяющий запустить конкурс в регионе, говорится в сообщении, передает ТАСС.

В изобретательской работе смогут участвовать даже первоклассники, а вуз поможет в поиске и поддержке талантливых детей, из которых сможет вырасти новое поколение ученых и изобретателей. Как пояснили в КБГУ, дети зачастую мыслят "вне рамок", у них неограниченная фантазия, благодаря которой они могут генерировать удивительные идеи, решить которые зачастую не под силу и взрослым.

У победителей конкурса откроются заманчивые перспективы – они смогут не только развивать свои разносторонние таланты, но и получить дополнительные баллы при поступлении в вузы, рассказала Светлана Хаширова.