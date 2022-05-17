Вестник Кавказа

В Чечне поддержали малообеспеченные семьи

В Чечне поддержали малообеспеченные семьи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Продуктовые наборы получили 7 тыс малообеспеченных семей в Чечне. В набор входили рис, мука, сахар, лук, картофель, а также молоко и чай.

В Чеченской Республике один из благотворительных фондов решил оказать помощь 7 тыс малообеспеченных семей, передав им продуктовые наборы.

«Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова провел в городе Грозном крупную благотворительную акцию, посвященную благословенному месяцу Рамадан. По решению президента РОФ Аймани Кадыровой более 7000 малоимущих и остронуждающихся семей получили продуктовые наборы»

– сайт главы и правительства региона.

Одним из важных аспектов этой благотворительной акции была организация доставки продуктовых наборов.  Для многих семей эти продуктовые наборы стали настоящим спасением и помощью в трудную минуту. Радость и благодарность людей, получивших помощь, были просто невероятными.

В каждом наборе несколько килограмм риса, муки и сахара, картофеля и лука, курица, а также молоко и чай. Волонтеры отмечают, что этот набор продуктов позволяет семьям получить не только основные продукты питания, но и разнообразные ингредиенты для приготовления полноценных и вкусных блюд.

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