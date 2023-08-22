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В Чечне к началу учебного года распахнут свои двери более 20 новых школ

В Чечне к началу учебного года распахнут свои двери более 20 новых школ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Чечне осенью заработают 25 новых школ. Одно из этих образовательных учреждений открыли во вторник в Грозном.

С 1 сентября в Чечне начнут работать 25 новых школ. Об этом рассказал глава Минобрнауки республики.

Сегодня Хож-Бауди Дааев посетил открытие образовательного учреждения в Грозном, которое позволило создать более 100 новых рабочих мест.

"Новая школа стала одним из 25 образовательных объектов, которые открываются в Чеченской Республике в этом месяце. Эта общеобразовательная организация оснащена современным школьным оборудованием. Здесь имеются большой спортзал, столовая, актовый зал, медицинский кабинет, предметные кабинеты с оснащенными лабораториями, кабинет информатики"

– руководитель ведомства

Он подчеркнул, что открытие школы было приурочено к 72-летию со дня рождения первого президента Чечни Ахмата Кадырова.

"Этот новый учебный комплекс решит актуальную проблему перегруженности близлежащих школ, обеспечит дополнительные места для обучения. Более 700 детей района теперь имеют возможность получать образование в современной школе с развитой инфраструктурой, обеспечивающей комфортные условия для раскрытия талантов и способностей учащихся"

– Хож-Бауди Дааев

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