В Белом доме рассказали об отправленных к Израилю авианосцах

К берегам Израиля движется авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" ВМС США, сообщили в Вашингтоне. Штаты не исключают, что в перспективе в восточной части Средиземного моря может быть размещен и второй такой корабль.
Авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", как и сообщалось ранее, отправится к берегам Израиля на фоне очередного витка палестино-израильского конфликта, подтвердил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.
По его словам, корабль с ударной группой выдвигается к месту назначения согласно же утвержденным планам.
Он также прокомментировал сообщения СМИ о решении, которое якобы принял Вашингтон, – усилить позиции вторым авианосцем "Джеральд Форд".
"Никаких оперативных решений такого рода принято не было, но он (авианосец) движется в этом направлении"
– Джон Кирби