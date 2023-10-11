В Белом доме рассказали об отправленных к Израилю авианосцах

Опубликовано: 21:24, 11 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

К берегам Израиля движется авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" ВМС США, сообщили в Вашингтоне. Штаты не исключают, что в перспективе в восточной части Средиземного моря может быть размещен и второй такой корабль.

Авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", как и сообщалось ранее, отправится к берегам Израиля на фоне очередного витка палестино-израильского конфликта, подтвердил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

По его словам, корабль с ударной группой выдвигается к месту назначения согласно же утвержденным планам.

Он также прокомментировал сообщения СМИ о решении, которое якобы принял Вашингтон, – усилить позиции вторым авианосцем "Джеральд Форд".

"Никаких оперативных решений такого рода принято не было, но он (авианосец) движется в этом направлении"

– Джон Кирби