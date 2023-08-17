В бархатный сезон в Анапу пойдут дополнительные поезда с Севера

Опубликовано: 14:27, 17 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несмотря на скорый приход осени, курортный сезон на Кубани продолжается, и вскоре отдохнуть на ее пляжах, да еще и в бархатный сезон появится дополнительная возможность у жителей Вологды, Костромы и Сосногорска.

Руководство Северной железной дороги намерено с приходом осени отправить в курортную кубанскую Анапу дополнительные поезда, чтобы дать возможность отдохнуть на Черноморском побережье максимальному числу жителей региона, сообщили в пресс-службе компании.

Поезда будут ходить из Костромы, Сосногорска и Вологды, всего их будет шесть – пассажирские составы из Костромы отправятся в Анапу 10, 15 и 20 сентября, обратно – 12, 17 и 22 сентября, Из Сосногорска 17 и 21 сентября, обратно – 20 и 24 сентября, а из Вологды состав отправится 22 сентября, в обратный путь он тронется 22 сентября, передает портал Юга.ру.

Скорее всего, железнодорожников сподвиг на такое решение благоприятный прогноз руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, который пообещал, что климат на Кубани в сентябре будет мягче, а купаться в Черном море можно будет как минимум до 10 октября.

Билеты на дополнительные поезда уже появились в продаже, сообщает сайт Северной железной дороги.