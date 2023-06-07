В Баку стартовал велотур «Дорогая Шуша» 

Опубликовано: 15:31, 7 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По результатам первого тура, стартовавшего в среду в Баку велосостязания, победителем стал представитель Болгарии. В четверг, 8 июня, спортсменам предстоит преодолеть 176,2 км по маршруту Габала - Шеки – Габала.

В среду, 7 июня, в Баку был дан старт веломногодневке «Дорогая Шуша». Мероприятие посвящено 100-летию со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Участие в спортивном мероприятии приняли министр молодежи и спорта республики Фарид Гаибов и президент Федерации велоспорта Мадат Гулиев.

Старт гонке был дан в Велопарке в Сабаильском районе Баку, спортсмены финишировали в Шемахинском районе азербайджанской столицы.

Лидером первого этапа стал представитель сборной Болгарии Мартин Папанов, вторым финишировал итальянец Эмануэле Ансалони, за ним следовал велосипедист из Румынии Кристиан Раиляну.

Велотур «Дорогая Шуша» состоит из восьми этапов. В четверг, 8 июня, спортсменам предстоит преодолеть 176,2 км по маршруту Габала - Шеки - Габала, 9 июня - 170 км от Габалы до центра Гянджи, 10 июня - 102,9 км от Гянджи до национального парка Гёйгёль, а 11 июня - 134,9 км от Бейлагана до Шуши.

Участниками состязаний стали более 100 велосипедистов из 16 команд, представляющих 14 стран.