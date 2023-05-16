Вестник Кавказа

В Баку сегодня состоится волейбольный фестиваль

В Баку сегодня состоится волейбольный фестиваль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
1 июня Баку примет волейбольный фестиваль. Мероприятие начнется в 10:00.

1 июня, в День защиты детей, Приморский парк в Баку станет площадкой проведения спортивного праздника –  волейбольного фестиваля. Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей.

В турнире смогут принять участие юные волейболисты до 12 лет. Гостей праздника ждут спортивные соревнования, а также другие активности.

Организатор соревнований – Федерация волейбола Азербайджана. Начало – в 10:00.

Главной задачей фестиваля организаторы называют пропаганду полезной физической активности, а также развитие командных навыков.

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