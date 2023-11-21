В Баку пройдут переговоры главы Минобороны Азербайджана и командующего ВМС Ирана

Командующий ВМС Ирана прибыл в Азербайджан. В ходе поездки он пообщается с главой Минобороны республики, а также посетит штаб ВМС.

В понедельник, 4 декабря, с визитом в Баку прибыл командующий ВМС Ирана Шахрам Ирани. Соответствующую информацию подтвердили в Минобороны Азербайджана.

"Делегация во главе с командующим Военно-морскими силами Ирана контр-адмиралом Шахрамом Ирани находится с визитом в Баку"

– пресс-служба ведомства

В министерстве также подчеркнули, что в ходе поездки иранский контр-адмирал проведет переговоры с главой Минобороны Закиром Гасановым.

Помимо этого, Ирани побывает в штабе ВМС и Военном институте имени Гейдара Алиева.