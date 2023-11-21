В Баку пройдут переговоры главы Минобороны Азербайджана и командующего ВМС Ирана

Командующий ВМС Ирана прибыл в Азербайджан. В ходе поездки он пообщается с главой Минобороны республики, а также посетит штаб ВМС.
В понедельник, 4 декабря, с визитом в Баку прибыл командующий ВМС Ирана Шахрам Ирани. Соответствующую информацию подтвердили в Минобороны Азербайджана.
"Делегация во главе с командующим Военно-морскими силами Ирана контр-адмиралом Шахрамом Ирани находится с визитом в Баку"
– пресс-служба ведомства
В министерстве также подчеркнули, что в ходе поездки иранский контр-адмирал проведет переговоры с главой Минобороны Закиром Гасановым.
Помимо этого, Ирани побывает в штабе ВМС и Военном институте имени Гейдара Алиева.
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