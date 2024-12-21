В Баку отметили 46-ю годовщину Исламской революции

Посольство Ирана в Азербайджане сегодня организовало большой прием по случаю национального праздника страны - 46-й годовщины Исламской революции, в нем приняли участие официальные представители Азербайджана.

Посольство Ирана в Азербайджане сегодня организовало официальный прием по случаю национального праздника страны - 46-й годовщины Исламской революции.

После гимнов двух стран открыл торжественное мероприятие временный поверенный в делах посольства Ирана в Азербайджане Сейид Джафар Агаи Марианн, который поведал о том, какой путь прошла ИРИ за 46 лет после революции. Он отметил, что за эти годы Ирану удалось достичь больших успехов в политике и экономике, а также науке и обороне, сообщает Trend.

Иран активно развивает отношения с Азербайджаном – власти страны поддержали проведение в Баку СОР29, а также избрание Азербайджана членом группы D8, отметил временный поверенный.

Нынешнее развитие двусторонних отношений стран охарактеризовал заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, который отметил, что у Азербайджана и Ирана есть хорошие перспективы для дальнейшего расширения сотрудничества во многих областях – экономической, транспортной, торговой, инвестиционной, энергетической, нефтегазовой, сельскохозяйственной, гуманитарной и многих других.

В мероприятии приняли участие официальные лица государства и правительства Азербайджана, депутаты азербайджанского парламента, послы иностранных государств, аккредитованные в Азербайджане, а также представители азербайджанской общественности.

Завершился прием большим праздничным концертом.