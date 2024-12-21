Вестник Кавказа

В Баку отметили 46-ю годовщину Исламской революции

В Баку отметили 46-ю годовщину Исламской революции
© Фото: Trend
Посольство Ирана в Азербайджане сегодня организовало большой прием по случаю национального праздника страны - 46-й годовщины Исламской революции, в нем приняли участие официальные представители Азербайджана.

Посольство Ирана в Азербайджане сегодня организовало официальный прием по случаю национального праздника страны - 46-й годовщины Исламской революции.

После гимнов двух стран открыл торжественное мероприятие временный поверенный в делах посольства Ирана в Азербайджане Сейид Джафар Агаи Марианн, который поведал о том, какой путь прошла ИРИ за 46 лет после революции. Он отметил, что за эти годы Ирану удалось достичь больших успехов в политике и экономике, а также науке и обороне, сообщает Trend.

Иран активно развивает отношения с Азербайджаном – власти страны поддержали проведение в Баку СОР29, а также избрание Азербайджана членом группы D8, отметил временный поверенный.

Нынешнее развитие двусторонних отношений стран охарактеризовал заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, который отметил, что у Азербайджана и Ирана есть хорошие перспективы для дальнейшего расширения сотрудничества во многих областях – экономической, транспортной, торговой, инвестиционной, энергетической, нефтегазовой, сельскохозяйственной, гуманитарной и многих других.

В мероприятии приняли участие официальные лица государства и правительства Азербайджана, депутаты азербайджанского парламента, послы иностранных государств, аккредитованные в Азербайджане, а также представители азербайджанской общественности.

Завершился прием большим праздничным концертом.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
825 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Токаев поздравил Си Цзиньпина с Новым годом по лунному календарю

Токаев поздравил Си Цзиньпина с Новым годом по лунному календарю

С китайским Новым годом 2025: когда, дата праздника, открытки, сколько длится

С китайским Новым годом 2025: когда, дата праздника, открытки, сколько длится

Ереван раскрыл индийские планы Армении

Ереван раскрыл индийские планы Армении

Рождество Христово празднуют православные христиане всего мира

Рождество Христово празднуют православные христиане всего мира

Как будет работать метро Ташкента на Новый год 2025?

Как будет работать метро Ташкента на Новый год 2025?

Ханука 2024: когда отмечают, история и традиции &quot;праздника свечей&quot;

Ханука 2024: когда отмечают, история и традиции "праздника свечей"

Новый год в исламе: когда и как его празднуют мусульмане?

Новый год в исламе: когда и как его празднуют мусульмане?

Казахстан и Россия утвердили план культурных событий к юбилею Победы

Казахстан и Россия утвердили план культурных событий к юбилею Победы

Салюты и фейерверки: зачем запускают, как появились?

Салюты и фейерверки: зачем запускают, как появились?

Главная елка Шымкента зажглась &quot;с огоньком&quot;

Главная елка Шымкента зажглась "с огоньком"

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы