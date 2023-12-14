В Баку опровергли сообщения об оккупации армянской территории

Сообщения о том, что Азербайджан оккупировал территории Армении безосновательны. Меж тем, под оккупацией Армении остаются три азербайджанских села, кроме того у каждой из сторон есть эксклавы, подконтрольные противоположной стороне, рассказали в Баку.

Заявления о том, что Азербайджан оккупировал какие-то квадратные километры Армении не имеют обоснования, сказал представитель президента Азербайджана по особым поручениям, посол Эльчин Амирбеков в интервью Эстонскому национальному телерадиовещанию (ERR).

«Давайте посмотрим на историю вопроса. На протяжении 28 лет территория, которую Армения, возможно, считает своей, находилась под вооруженной оккупацией вооруженных сил Республики Армения. Если вы посмотрите на карту, то южная часть нашей условной границы – с азербайджанской стороны это Зангиланский, Губадлинский и другие районы – полностью находилась под вооруженной оккупацией Армении»

– Амирбеков

Никакой границы между Армения и Азербайджаном, или границы с незаконным сепаратистским режимом в Карабахе не было.

«Это, конечно же, их оценка – что Азербайджан куда-то вторгся на их территорию. У нас совершенно другая позиция. Мы, наоборот, считаем, что часть азербайджанской территории до сих пор находится под оккупацией Армении»

– Амибреков

Он пояснил, что оккупированными остаются четыре села Газахского района на севере армяно-азербайджанской границы. Кроме того, есть еще три азербайджанских эксклава и один армянский, эти территории находятся под контролем противоположной стороны.

«Поэтому перед тем, как выдвигать какие-то голословные утверждения о том, что кто-то оккупировал мою территорию, я бы посоветовал нашим армянским соседям более серьезно отнестись к вопросу работы над делимитацией. Потому что единственным мерилом того, какая территория к кому относится, является это соглашение, к которому мы придем, о делимитации нашей будущей государственной границы. В отсутствие такого соглашения говорить о том, что кто-то что-то оккупировал – контрпродуктивно»

– Амирбеков

Азербайджанская сторона, продолжил он, постаралась продемонстрировать Еревану искреннюю заинтересованность в том, чтобы довести эту работу до конца, и на последней встрече предложила армянской стороне рассмотреть и согласовать нормативные документы, которые положат основу для работы комиссии по делимитации.