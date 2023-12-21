В Баку назвали три шага на пути к миру на Южном Кавказе

Согласование мирного договора, открытие коммуникаций и делимитация границ между Азербайджаном и Арменией - это три трека в переговорах двух стран. Особое значение имеют транспортные коммуникации, в том числе Зангезурский коридор.

Азербайджан и Армения ведут переговоры по ряду тем, основная из них - мирное соглашение.

Как рассказал в интервью Общественному телевидению Эстонии (ERR) представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков, Баку надеется на проведение в ближайшее время очередного раунда азербайджано-армянских переговоров.

«Основной трек переговоров - это согласование текста мирного соглашения. В нем обозначены все основные параметры будущего мира, включая и восстановление коммуникаций. Помимо основного трека, есть еще два - открытие коммуникаций, а также делимитация с последующей демаркацией государственной границы между Азербайджаном и Арменией»

– Амирбеков

Он отметил, что открытие транспортных коммуникаций является составной частью мирного процесса между Баку и Ереваном. Азербайджанская сторона предложила «восстановить Зангезурский коридор, чтобы азербайджанские граждане, проживающие в Нахчыванский Автономной Республике или в основной части страны, имели беспрепятственное сухопутное сообщение». Азербайджан почти завершил реализацию своей части проекта, участок дороги Горадиз-Агбенд.

«К сожалению, с армянской стороны еще даже не начата работа над техническим обоснованием этого проекта», - отметил он.

«Но речь идет не только о строительстве недостающего участка… Основной вопрос для нас – как будет обеспечена безопасность азербайджанских граждан, которые захотят проехать по этому 42-километровому участку? Пока речь идет лишь о железной дороге. В будущем мы хотели бы, конечно, чтобы и автомобильное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчываном, и далее в Турцию и в Европу также было согласовано»

– Амирбеков

Представитель Баку особо отметил, что азербайджанская сторона не собираемся как-то ограничивать для армян возможность проезжать через территорию Азербайджана, их безопасность будет азербайджанской стороной обеспечиваться.

«Другое дело, что в рамках того же трехстороннего Заявления армянская сторона взяла на себя обязательство, что безопасность вышеупомянутого участка железной дороги будет обеспечиваться силами ФСБ России, которые и сейчас обеспечивают безопасность внешних границ Армении как минимум с двумя соседними странами – Турцией и Ираном»

– Амирбеков