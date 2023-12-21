Эльчин Амирбеков: Россия помогла остановить Карабахскую войну

У Азербайджана и России добрососедские отношения, и именно участие России помогло остановить войну в 2020 году, рассказал Эльчин Амирбеков. Он также отметил что российские миротворцы в сотрудничестве с Азербайджаном исполняли свой мандат в регионе.

Роль России и российского миротворческого контингента в вопросе урегулирования ситуации между Азербайджаном и Арменией неоценима, об этом рассказал представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью Общественному телевидению Эстонии (ERR).

«Россия была единственной страной, которая смогла остановить 44-дневную войну в 2020 году»

– Эльчин Амирбеков

Он подчеркнул, что заявления о том, что Россия не выполнила своих обязательств в отношении армян Карабаха или Армении – это нонсенс.

«Никто, как я уже говорил, не может отрицать того факта, что именно благодаря вмешательству России удалось тогда прекратить кровопролитие, а российские миротворцы в течение почти трех лет справлялись со своим мандатом по обеспечению безопасности армянского населения. Делали они это в тесном сотрудничестве с азербайджанскими властями и вооруженными структурами Азербайджана»

– Эльчин Амирбеков

Он также рассказал о партнерстве Баку и Москвы и отметил, что у Азербайджана со всеми, кроме Армении, соседями выстроены отношения добрососедства.

«Россия продолжает оставаться нашим крупнейшим соседом, у нас выстроены с ней прочные и прагматичные отношения. Мы являемся стратегическими партнерами…. У нас со всеми нашими соседями, кроме Армении, выстроены добрососедские, предсказуемые отношения, основанные на взаимном учете интересов», - заявил представитель азербайджанского лидера.