В Баксане увековечили подвиг Гагарина

Опубликовано: 15:29, 4 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Telegram-канал Казбека Кокова

В одном из крупнейших городов Кабардино-Балкарии Баксане сегодня открыли памятник первому космонавту Юрию Гагарину, его открытие приурочили к запуску первого искусственного спутника на орбиту Земли.

Сегодня в кабардино-балкарском Баксане на одноименной улице открылся памятник первому космонавту Юрию Гагарину работы скульптора Станислава Катони – событие приурочили ко дню запуска первого искусственного спутника на орбиту Земли, сообщил в своем Telegram-канале глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

"Сегодня в Баксане открыли памятник Герою Советского Союза, летчику-космонавту Юрию Гагарину - человеку, совершившему первый в мире космический полет на корабле "Восток". Мероприятие приурочено к знаменательной "космической" дате: именно 4 октября 1957 г. на орбиту Земли с космодрома Байконур был запущен первый в мире искусственный спутник - советский космический аппарат "Спутник-1". Это событие стало началом космической эры человечества, и в этот день мы отмечаем День космических войск России"

- Казбек Коков

В торжественной церемонии открытия памятника также приняли участие члены правительства КБР, актив и общественность города Баксан и Баксанского района, которые возложили к новому памятнику цветы.

В скором времени имя Юрия Гагарина получит и новая баксанская школа, строительство которой завершится в конце года, и сквер, который построят рядом с памятником, - добавил Коков.