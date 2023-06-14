Азербайджанская диаспора восстановит мельницу Гулиева в Ставрополе

Опубликовано: 2:45, 14 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Житель Ставрополя Магеррам Мирзоев обратился к землякам-азербайджанцам с просьбой о помощи в реставрации двух исторических зданий, построенных бакинским купцом и меценатом Агабалой Гулиевым.

Азербайджанцы, живущие в Ставрополе, хотят восстановить здания, построенные в городе бакинским меценатом Агабалой Гулиевым: они попросили о помощи у азербайджанской диаспоры в России.

Более ста лет назад Гулиев построил в российском городе мельницу и готический замок, однако сейчас оба здания находятся в полуразрушенном состоянии и нуждаются в реставрации, рассказал житель Ставрополя Магеррам Мирзоев.

"Мы ведем активную работу по сбору материалов. К сожалению, не только россияне, но и азербайджанцы, живущие в Ставрополе, не знают, кто такой Агабала Гулиев. Нам удалось собрать некоторые данные, чтобы показать, в каком плачевном состоянии находятся эти исторические здания. Моя цель – сохранить их", – рассказал Мирзоев, передает Sputnik Азербайджан.

Мельница Гулиева не состоит на государственном учете как объект культурного наследия, но после определения ее историко-культурной ценности она может быть взята под охрану государства, сообщили в Управлении Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия.

Что касается здания в готическом стиле, то с 2015 года имеет статус оно обладает таким статусом, но находится в аренде у российского предпринимателя, который не занимается его реставрацией.

Агабала Гулиев родился в 1862 году в бедной семье в бакинском поселке Кешля. Повзрослев, Гулиев стал торговать мукой и зерном, а спустя некоторое время построил мельницу, после чего его прозвали "мучным королем".

Гулиев построил заводы во многих городах Кавказа, он имел собственность в Ставрополе и Георгиевске. Сейчас от его мельницы уже ничего не осталось, кроме фасада. По некоторым данным, строили ее по проекту архитектора Григория Кускова, по проекту которого также был построен и замок в готическом стиле.