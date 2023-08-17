В Азовском море начинается извержение грязевого вулкана

Грязевой вулкан в Азовском море может вскоре извергнуться. Эколог рассказал о высокой вулканической активности в море в районе Темрюка.

Очевидцы запечатлели бурление в Азовском море поблизости от берега. Специалист объяснил, что "кипит" в море и какими могут оказаться последствия.

"В воде что-то кипит. Какие-то газы выходят"

– комментарии из соцсетей

Несмотря на штиль на море, вода активно бурлит в станице Голубицкой Темрюкского района. Площадь бурления составляет около 10 кв м. Бурление - вероятный предвестник извержения грязевого вулкана, считает член Общественного экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

"В этом районе очень активная вулканическая активность. Возможно, в том месте, где сейчас бурлит вода, произойдет извержение. Нарастает напряжение, появляются газы"

– эколог

Он добавил, что признаком скорого извержения может стать мутная вода. Однако нельзя быть уверенным, что извержение непременно случится.

Голубицкий грязевой вулкан действующий, он извергается регулярно раз в 6-8 лет. Последнее извержение в Азовском море случилось осенью 2015 года, тогда грязь выбрасывало на 2 м вверх, а после на месте извержения появился грязевой остров, через какое-то время исчезнувший под влиянием волн.