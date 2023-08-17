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Транспортное кольцо построят вокруг Азовского моря

Транспортное кольцо построят вокруг Азовского моря
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Азовское море будет окружено кольцевой дорогой. Она будет открыта через 2-3 года.

Кольцевая автомобильная трасса будет открыта вокруг Азовского моря.

Открыть новую дорогу планируется в течение 2-3 лет. Ее частью станет обход Аксая. Кольцевая соединит трассы М-4 «Дон» и «Таврида», соединит основные города региона, пройдет через Таганрог и Ростов-на-Дону.

Попасть по ней можно будет в курортные Ейск, Керчь, Темрюк, а также в Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Джанкой. Кроме того, новую кольцевую дорогу можно будет использовать для того, чтобы въехать на Крымский мост, передает ТАСС.

Новая дорога разгрузит другие трассы и будет востребована у туристов.

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