Транспортное кольцо построят вокруг Азовского моря

Опубликовано: 6:33, 17 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азовское море будет окружено кольцевой дорогой. Она будет открыта через 2-3 года.

Кольцевая автомобильная трасса будет открыта вокруг Азовского моря.

Открыть новую дорогу планируется в течение 2-3 лет. Ее частью станет обход Аксая. Кольцевая соединит трассы М-4 «Дон» и «Таврида», соединит основные города региона, пройдет через Таганрог и Ростов-на-Дону.

Попасть по ней можно будет в курортные Ейск, Керчь, Темрюк, а также в Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Джанкой. Кроме того, новую кольцевую дорогу можно будет использовать для того, чтобы въехать на Крымский мост, передает ТАСС.

Новая дорога разгрузит другие трассы и будет востребована у туристов.