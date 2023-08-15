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На создание суперинтенсивного сада на Ставрополье потратят более 600 млн рублей

На создание суперинтенсивного сада на Ставрополье потратят более 600 млн рублей
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На Ставрополье появится суперинтенсивный сад площадью 126 га. Инвестиции в проект составят более 600 млн рублей

В Новоалександровском округе Ставропольского края на строительство суперинтенсивного сада потратят 625 млн рублей. Об этом рассказали в краевом Минэкономразвития.

"Общая площадь садовых насаждений яблок в рамках проекта составит 126 га. Выход на проектную мощность запланирован в 2032 году. Отметим, что это первый крупный инвестиционный проект в области садоводства на территории округа. Общая его стоимость составляет 625 млн рублей"

– министерство

Что такое суперинтенсивный сад?

Это узкие ряды с деревьями, которые подвязывают к шпалере на небольшом расстоянии друг от друга. Такие сады раньше обычных приносят плоды и способны давать более богатый урожай.

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