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В школах Ставрополья появятся агроклассы 

В школах Ставрополья появятся агроклассы 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Ставропольском крае реализуют новый проект в образовательной сфере. В скором времени в школах региона откроют агроклассы.

В школах Ставропольского края планируют открыть агроклассы. Об этом сказано в Telegram-канале главы региона. 

"Совместно с краевым аграрным университетом (СтГАУ, Ставрополь) планируем запустить новый образовательный проект – агроклассы в школах. Их задачей будет ранняя профориентация"

– Владимир Владимиров 

При этом он подчеркнул, что в каждом округе будут свои специальности, которые будут определять на основе запросов местных предприятий и специфики агрокомплекса территории. 

"Выберем несколько муниципалитетов, где начнется реализация инициативы. В каждом будет определена базовая школа, в которой появится такой агрокласс. Объединим школьное образование, науку, работодателей на одной площадке"

– губернатор

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