В школах Ставрополья появятся агроклассы 

В Ставропольском крае реализуют новый проект в образовательной сфере. В скором времени в школах региона откроют агроклассы.
В школах Ставропольского края планируют открыть агроклассы. Об этом сказано в Telegram-канале главы региона.
"Совместно с краевым аграрным университетом (СтГАУ, Ставрополь) планируем запустить новый образовательный проект – агроклассы в школах. Их задачей будет ранняя профориентация"
– Владимир Владимиров
При этом он подчеркнул, что в каждом округе будут свои специальности, которые будут определять на основе запросов местных предприятий и специфики агрокомплекса территории.
"Выберем несколько муниципалитетов, где начнется реализация инициативы. В каждом будет определена базовая школа, в которой появится такой агрокласс. Объединим школьное образование, науку, работодателей на одной площадке"
– губернатор