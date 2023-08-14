В школах Ставрополья появятся агроклассы 

Опубликовано: 15:32, 14 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ставропольском крае реализуют новый проект в образовательной сфере. В скором времени в школах региона откроют агроклассы.

В школах Ставропольского края планируют открыть агроклассы. Об этом сказано в Telegram-канале главы региона.

"Совместно с краевым аграрным университетом (СтГАУ, Ставрополь) планируем запустить новый образовательный проект – агроклассы в школах. Их задачей будет ранняя профориентация"

– Владимир Владимиров

При этом он подчеркнул, что в каждом округе будут свои специальности, которые будут определять на основе запросов местных предприятий и специфики агрокомплекса территории.

"Выберем несколько муниципалитетов, где начнется реализация инициативы. В каждом будет определена базовая школа, в которой появится такой агрокласс. Объединим школьное образование, науку, работодателей на одной площадке"

– губернатор