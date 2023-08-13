Колледжи КБР закупят новое оборудование

Опубликовано: 6:19, 13 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новый учебный год многие колледжи Кабардино-Балкарии начнут с новым оборудованием - обновление их материально-технической базы станет финальным этапом подготовки ко Дню знаний.

Учебные заведения Кабардино-Балкарии (КБР) завершают подготовку к новому учебному году, и этот процесс затрагивает не только школы, но и средние специальные учебные заведения – финальной стадией этой работы для них станет закупка оборудования, на котором и будут учиться студенты, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Казбек Коков.

"Речь на встрече с министром просвещения и науки КБР Анзором Езаовым шла об использовании федеральных средств, выделенных гуманитарно-техническому и агропромышленному колледжам, которые победили в конкурсном отборе по проекту "Профессионалитет". Это 160 млн рублей. Средства будут направлены на обновление материально-технической базы учреждений"

- Казбек Коков

Межведомственная комиссия уже завершает проверку всех общеобразовательных и дошкольных учреждений, а также организаций дополнительного образования и колледжей, уделяя особое внимание системам обеспечения безопасности, добавил глава региона.