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Колледжи КБР закупят новое оборудование

Колледжи КБР закупят новое оборудование
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Новый учебный год многие колледжи Кабардино-Балкарии начнут с новым оборудованием - обновление их материально-технической базы станет финальным этапом подготовки ко Дню знаний.

Учебные заведения Кабардино-Балкарии (КБР) завершают подготовку к новому учебному году, и этот процесс затрагивает не только школы, но и средние специальные учебные заведения – финальной стадией этой работы для них станет закупка оборудования, на котором и будут учиться студенты, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Казбек Коков.

"Речь на встрече с министром просвещения и науки КБР Анзором Езаовым шла об использовании федеральных средств, выделенных гуманитарно-техническому и агропромышленному колледжам, которые победили в конкурсном отборе по проекту "Профессионалитет". Это 160 млн рублей. Средства будут направлены на обновление материально-технической базы учреждений"

- Казбек Коков

Межведомственная комиссия уже завершает проверку всех общеобразовательных и дошкольных учреждений, а также организаций дополнительного образования и колледжей, уделяя особое внимание системам обеспечения безопасности, добавил глава региона.

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