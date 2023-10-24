В Азии может появиться свой "шенген" - Таиланд выступил с предложением

Таиланд, Вьетнам, Мьянма и другие популярные туристические страны Юго-Восточной Азии могут объединиться и создать аналог шенгена. Инициатива исходит от Таиланда.

Азиатский вариант Шенгенской зоны может появиться по инициативе Таиланда, премьер-министр королевства Сеттха Тхависин обсуждает эту идею с коллегами из других стран Юго-Восточной Азии, передает Bloomberg

"В последние месяцы Сеттха обсуждал идею создания аналога Шенгенской визы со своими коллегами из Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы и Вьетнама"

– издание

Страны региона положительно отнеслись к предложению, реализация которого, как ожидается позволит нарастить турпоток. Иностранцы смогут оформить визу, которая, как ожидается, будет разрешать пребывание в течение 90 дней, и свободно путешествовать между шестью странами.

В прошлом году регион принял порядка 70 млн иностранных туристов, один из основных двигателей туризма в ЮВА - Таиланд. Желая привлечь еще больше туристов, страна отменяет визы и вводит безвизовые соглашения со странами, где имеется большой потенциал для увеличения турпотока - в том числе Китай, Индия, Казахстан, Россия.