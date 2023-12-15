Декретный отпуск в Азербайджане увеличат

Власти Азербайджана планируют увеличить время декрета до 140 дней. Также будет пересмотрен срок отпуска для женщин, которые имеют более двух детей.

Правительство Азербайджанской Республики намерено реализовать проект по продлению декретного отпуска. Власти хотят увеличить этот срок до 140 дней. С таким предложением выступил глава комитета по труду и социальной политике парламента республики Мусса Гулиев.

Он также предложил продлить время декрета для женщин, которые перенесли тяжелые роды и имеют два или три ребенка.

"Мы предлагаем увеличить этот период до 140 дней. То есть предложили увеличить и послеродовой отпуск на 14 дней. Также можно пересмотреть продление трудового отпуск для перенесших патологические роды, имеющих 2 и 3 детей"

- Муса Гулиев