В Азербайджане стартовал прием документов в ЦИК кандидатов в президенты

С сегодняшнего дня все желающие принять участие во внеочередных президентских выборах в Азербайджане могут подать документы в Центральную избирательную комиссию.

Сегодня, 19 декабря, в Азербайджане стартует процесс подачи в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документов для регистрации кандидатов на внеочередных президентских выборах, которые пройдут в стране 7 февраля.

На подачу документов кандидатам выделяется чуть больше двух недель - с 19 декабря 2023 года по 8 января 2024 года, поскольку в соответствии с Календарным планом основных действий и мероприятий по подготовке и проведению внеочередных президентских выборов они должны быть поданы максимум за 50 и не менее чем за 30 дней до дня голосования, сообщает Trend.

Документы принимаются у кандидатов в президенты, полномочных представителей их политической партии, а также у блоков политических партий.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в Азербайджане состоятся досрочные президентские выборы, соответствующий указ подписал глава государства Ильхам Алиев. Выборы азербайджанского президента назначены на 7 февраля 2024 года, этот день в стране будет нерабочим.