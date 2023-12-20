В Азербайджане снизилась учетная ставка

ЦБ Азербайджана снизил до 7,75% уровень учетной ставки. Решение связано со снижением в 2023 году инфляции и стабильными инфляционными ожиданиями.

Сегодня Центробанк Азербайджана принял решение о понижении учетной ставки. Она опустилась с 8% до 7,75%, также на 0,25 п.п. снижены верхний и нижний предел процентного коридора - до 8,75% и 6,25%.

"Данное решение принято с учетом того, что фактическая и прогнозируемая инфляция находится в целевом коридоре (4±2 процента), стабилизации инфляционных ожиданий, а также ситуации на валютном рынке. Годовой уровень инфляции снизился со времени последнего заседания Совета управляющих по денежно-кредитной политике"

– регулятор

В прошлом году инфляция в Азербайджана составила 2,1%, годовая продовольственная инфляция составила 0,8%. В ЦБ республики отметили, что снижению уровня инфляции способствовали как внутренние, так и внешние факторы.

"Ослабление глобальной экономической активности, а также продолжающееся снижение мировых цен на сырьевые товары, энергоносители и продукты питания ограничили импорт инфляции в страну. По данным Всемирного банка, индекс цен на сырье в декабре прошлого года снизился на 18,9% в годовом исчислении, в том числе цены на энергоносители - на 24%. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), индекс цен на продовольствие в декабре снизился на 10,1% в годовом исчислении"

– ЦБА

Монетарная политика может быть смягчена в последующие месяцы, добавили в Центральном банке Азербайджана.