Центробанк Азербайджана вступает в Новый год со сниженной учетной ставкой

ЦБА сегодня принял решение снизить учетную ставку на полпроцента по верхнему и нижнему пределам процентного коридора.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) сегодня принял решение снизить учетную ставку с 8,5 до 8% - верхний предел процентного коридора был снижен с 9,5 до 9%, а нижний - с 7 до 6,5, сообщили в пресс-службе финансового регулятора.

"Данное решение принято с учетом наличия фактической и прогнозируемой инфляции в целевом коридоре (4±2%), стабилизации инфляционных ожиданий, а также избыточного предложения на валютном рынке. В ноябре 2023 года 12-месячная инфляция составила 2,6%. Годовая инфляция уже третий месяц находится в пределах целевого показателя. Месячная динамика цен продолжает снижаться по сравнению с прошлым годом. В ноябре наблюдалась дефляция, что нехарактерно для этого периода: индекс потребительских цен снизился на 0,2%"

- пресс-служба ЦБА

Годовая инфляция уменьшилась за счет воздействия внешних и внутренних факторов, в том числе - снижения мировой экономической активности и жесткой денежно-кредитной политикой, проводимой в большинстве стран.

Также важную роль в снижении инфляции сыграло роль укрепление курса азербайджанского маната – в ноябре азербайджанская валюта окрепла на 19,5%, - добавили в банке.