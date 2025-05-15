Вестник Кавказа

В Азербайджане пройдут совместные летно-тактические учения с Казахстаном

В Азербайджане пройдут совместные летно-тактические учения с Казахстаном
© Фото: пресс-служба министерства обороны Азербайджана
В Азербайджан для участия в совместных летно-тактических учениях "Тарлан-2025", которые пройдут с 8 по 10 июля, прибыли военнослужащие Казахстана – в ходе маневров военные двух стран обменяются опытом в сфере использования БПЛА.

Уже через два дня в Азербайджане стартуют летно-тактические учения "Тарлан – 2025", участие в которых примут войска Военно-воздушных сил Азербайджана и Казахстана, казахстанские военные сегодня прибыли в Азербайджан, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства страны.

Церемония встречи казахстанских военных прошла в одной из частей ВВС Азербайджана, передает АЗЕРТАДЖ.

Учения пройдут с 8 по 10 июля – в ходе маневров военнослужащие двух стран попрактикуются в боевом применении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также обменяются накопленным за годы службы практическим опытом, рассаказали в Минобороны Азербайджана.

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