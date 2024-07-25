Вестник Кавказа

В «Автодоре» рассказали о будущей трассе Екатеринбург - Краснодар

Трасса
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Юго-Западная хорда России позволит значительно сократить время в пути на машине на юг из городов Сибири и Урала. Проект оценивается в 1,7 трлн, поделились в «Автодоре». Сроки реализации не называются.

Проект трассы «Юго-Западная хорда» обсуждается с 2021 года, сейчас его реализация оценивается в 1,7 трлн рублей, сообщил председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко.

ЮЗХ будет включать часть существующих дорог, они составят около половины, и новые участки. Хорда пройдут от Тюмени до Краснодара через такие города, как Екатеринбург, Казань, Тольятти, Саратов, Волгоград и Ростов-на-Дону. Автомобильный коридор будет бесшовным и четырех-шестиполосным на всем протяжении. ЮЗХ на участке Екатеринбург-Краснодар позволит сократить путь на 12 часов - с 36 до 24 часов.

«Маршрут от Казани до Краснодара включает обходы Тольятти, Саратова, Волгограда, Краснодара, а также предполагает строительство новых участков протяженностью 1192 км»

– Петушенко

Сейчас проект оценивается в 1,7 трлн рублей, из них около 500 млрд составят частные инвестиции. Стоимость рассчитана в ценах 2026–2030 годов, при этом до 2028 года из бюджета средства выделять на проект не планируется, добавил он в беседе с изданием «Коммерсантъ».

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