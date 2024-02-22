В Астраханской области могут заработать СП с Азербайджаном

Астраханская область готова создать совместные с Азербайджаном предприятия, заявил сегодня на XII Российско-Азербайджанском межрегиональном форуме, проходящем в Кавказских Минеральных Водах, заместитель председателя правительства Астраханской области Казбек Хадиков, сообщает пресс-служба министерства внешних связей региона.
"Наш регион открыт к сотрудничеству с азербайджанскими партнерами. Предлагаем наладить обмен информацией о потенциальных инвесторах с обеих сторон, а также обсудить возможности создания совместных предприятий"
- Казбек Хадиков
Расширение внешнеэкономического сотрудничества с соседней страной – прямое следствие налаживания грузоперевозок по коридору "Север-Юг", и здесь для двух стран открываются хорошие перспективы – это и инвестиционное сотрудничество, и промышленная кооперация, в том числе между астраханскими и азербайджанскими судостроительными предприятиями, и, конечно, взаимное сотрудничество в туристической сфере, отметил замглавы астраханского правительства, передает "Интерфакс".
"Активно развиваем связи в торговле, логистике, промышленности, сельском хозяйстве, туризме, образовании, культуре и других сферах"
- министр внешних связей Астраханской области Владимир Головков