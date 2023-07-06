В Астане снесут "Гигантские часы"

Фонтан в форме часов исчезнет из Астаны. Конструкцию принято решение убрать, так как починка неработающих "Гигантских часов" обойдется слишком дорого.

В Астане нашли решение по вопросу фонтана-часов на городской набережной.

"Гигантские часы" не работают уже несколько лет -в 2019 году были украдены энергосберегающие кабели и другие элементы конструкции. С тех фонтан-достопримечательность на реке Есиль не действует.

"Он будет демонтирован. Восстановление его достаточно дорого, и это достаточно сложная конструкция. Поэтому мы приняли решение, в течение этого года мы его демонтируем"

– глава города Женис Касымбек

Официально необычный фонтан носит название "Солнце", он появился в Астане в 2016 году и показывал световое шоу с музыкой.