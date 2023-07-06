Астана празднует четвертьвековой юбилей

Опубликовано: 8:29, 6 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: МИД Казахстана

Новая столица Казахстана сегодня отмечает юбилей - за четверть века территория главного города страны выросла в три, а население – в четыре раза. Также Астана приобрела свои символы и достопримечательности.

Жители Казахстана сегодня отмечают государственный праздник – День столицы, который установлен законом "О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан" от 25 июня 2008 года.

Этот день – нерабочий для всех жителей страны, поэтому День столицы отмечают не только в Астане, но и по всему Казахстану, передает Sputnik Казахстан.

День 6 июля выбран для праздника неслучайно – именно в этот день был принят первый документ, касающийся статуса города, 6 июля 1994 года Верховный Совет Казахстана принял постановление "О переносе столицы в город Акмолу", хотя окончательное решение о переносе столицы из Алма-Аты было принято позже: указом президента страны Нурсултана Назарбаева от 20 октября 1997 года с 10 декабря 1997 года столицей Республики Казахстан был объявлен город Акмола.

Уже после официального переезда в 1997 году центральных государственных органов было принято еще одно важное решение: указом президента от 6 мая 1998 года город приобрел новое символическое название Астана, что означает "столица", а международное представление города как новой столицы Казахстана состоялось 10 июня 1998 года.

За 25 лет Астана приобрела свои символы: герб и флаг, Национальный музей Казахстана, который по праву считается самым большим в Центральной Азии, Дворец мира и согласия и международный выставочный центр "Экспо".