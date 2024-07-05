В Армении сообщили о готовности заключить мир с Азербайджаном

В Армении подтвердили настрой на заключение мира с Азербайджаном. По словам вице-спикера армянского парламента, граждане страны готовы к этому.

Армянский народ готов к установлению мира с Азербайджаном. Такое заявление сделал вице-спикер парламента республики Акоп Аршакян.

Он также поведал, что к этому готово и руководство страны.

"Армянская сторона неоднократно заявляла об этом... Народ Армении и власти страны готовы к установлению мира"

– вице-спикер парламента

Напомним, ранее на этой неделе Азербайджан и Армения провели встречу в Вашингтоне на уровне глав МИД. В ней также принял участие госсекретарь США. По итогам переговоров Баку и Ереван заявили о прогрессе в вопросе подписания мирного соглашения.