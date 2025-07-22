В Армении разрешат временное вождение по иностранным правам

Со 2 августа в Армении иностранные водительские удостоверения признаются действительными до 90 дней после въезда - без риска административного наказания.

МВД Армении сообщило о вступлении в силу законодательных поправок, согласно которым граждане страны и лица с двойным гражданством с водительскими правами, выданными за рубежом, смогут свободно пользоваться ими на территории страны в течение 3 месяцев после пересечения границы.

Нововведение распространяется не только на прибывающих в республику, но и тех, кто уже находится в стране. В течение этого срока водителям не будут выписывать штрафы, как это происходило ранее.

В МВД отметили, что решение принято на основе анализа практики и поступивших обращений. Также ведомство напомнило, что для граждан Армении, имеющих иностранные водительские удостоверения, с 6 марта предусмотрен упрощенный порядок их обмена на национальные.