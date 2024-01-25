В Армении оценили темпы роста зарплат за последний год

Глава ЦБ Армении сообщил о 10%-ном росте зарплат в стране в 2023 году. При этом он подчеркнул, что этот рост происходит неравномерно.

За 11 месяцев прошлого года зарплаты в Армении выросли на 10%. Такое заявление сделал сегодня на встрече с журналистами глава Центробанка республики.

Мартын Галстян подчеркнул при этом, что темпа роста зарплат не во всех отраслях экономики происходят равномерно. Он уточнил, что в ряде секторов зарплаты по-прежнему высокие, но есть и сферы, в которых темпы серьезно падают.

Помимо этого, председатель ЦБ обратил внимание на то, что рост продовольственных цен невозможно прогнозировать.

Он отметил, что в продовольственной сфере сейчас слабое внешнее дефляционное воздействие. По его словам, в динамике цен была тенденция к стабилизации, затем произошел небольшой рост, однако в настоящее время вновь наблюдается тенденция к стабилизации.