Вестник Кавказа

В Армении будут судить проворовавшегося командира части

В Армении будут судить проворовавшегося командира части
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Командир воинской части в Армении в сговоре с подчиненными продавал запчасти двигателей бронетехники, доказало следствие. Предприимчивого офицера и его подельников теперь ждет суд.

Армянские следователи завершили расследование о коррупции в одной из частей министерства обороны страны – они выяснили и доказали, что командир одной из воинских частей приторговывал запчастями к двигателям бронетехники, сообщает Антикоррупционный комитет Армении.

Как установило следствие, "мирное" применение запчастям к боевой технике организовал командир воинской части Минобороны Армении: пользуясь своим служебным положением, через подчиненных в минувшем 2024 году присвоил и продал дюралюминиевые детали военного имущества на 2 млн драмов ($5 тыс), передает Sputnik Армения.

Хищение обнаружилось быстро – оказалось, в нем замешаны еще два человека, всем им предъявлены обвинения, часть присвоенного они восстановили.

Предварительное следствие по уголовному делу завершено, оно передано в суд, который и решит дальнейшую судьбу военных воришек.

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