Вестник Кавказа

В Армавире откроют завод по производству компонентов для высокоскоростных поездов

Трубы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Завод по прессованию алюминия появится в Армавире. Предприятие будет поставлять материал для вагонов высокоскоростной магистрали, которую скоро начнут строить между Москвой и Санкт-Петербургом.

В Армавире будут изготавливать алюминиевые профили для сварки корпусов вагонов высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Петербург. 

Сообщается, что предприятие будет специализироваться на прессовании материала для дальнейшей сварки вагонов. Завод станет крупнейшим подобным в стране. 

Отмечается, что в проект вложат около 7 млрд рублей. Сейчас проводятся переговоры с поставщиками материалов. 

Завод сможет давать до 20 тыс тонн продукции в год. На предприятии планируется не только обеспечивать материалом железнодорожную отрасль, но также выполнять заказы строительства и машиностроения, сообщает РИА Новости.

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