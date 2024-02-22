В Армавире организовали бесплатный подвоз воды из-за аварии на водопроводе

Жители Армавира, которые остались без воды в результате крупной аварии, могут бесплатно заказать ее подвоз в течение дня.
Осуществлять доставку воды взялась управляющая компания "Курганинский групповой водопровод".
В течение всего дня организация будет доставлять питьевую воду во все районы, которые остались без водоснабжения.
Прорыв на магистральном водопроводе произошел накануне во вторник в районе села Умрия Курганинского района. В результате чрезвычайного происшествия без воды остались около 60 тыс жителей Армавира, а также объекты социального значения.
Власти заявляют, что в связи с аварией может быть отключено горячее водоснабжение с целью сохранения отопления.
Сообщается, что авария затронула сразу девять районов города:
- Родина;
- Черемушки;
- Бар;
- Каспаровские дачи;
- Совхоз "Восток";
- Военный городок;
- Поселок Заветный;
- ВИМ;
- ВНИИМК.
Горожан просят запастись водой на сутки.
Сейчас на месте ЧП проводятся ремонтные работы. Власти обещают восстановить водоснабжение в кратчайшие сроки.
По факту аварии прокуратора начала проверку.