В Армавире организовали бесплатный подвоз воды из-за аварии на водопроводе

Власти Армавира организовали доставку воды гражданам, которые остались без водоснабжения из-за аварии на одном из магистральных водопроводов. Подвоз будет осуществляться несколько раз в день.

Жители Армавира, которые остались без воды в результате крупной аварии, могут бесплатно заказать ее подвоз в течение дня.

Осуществлять доставку воды взялась управляющая компания "Курганинский групповой водопровод".

В течение всего дня организация будет доставлять питьевую воду во все районы, которые остались без водоснабжения.

Прорыв на магистральном водопроводе произошел накануне во вторник в районе села Умрия Курганинского района. В результате чрезвычайного происшествия без воды остались около 60 тыс жителей Армавира, а также объекты социального значения.

Власти заявляют, что в связи с аварией может быть отключено горячее водоснабжение с целью сохранения отопления.

Сообщается, что авария затронула сразу девять районов города:

Родина;

Черемушки;

Бар;

Каспаровские дачи;

Совхоз "Восток";

Военный городок;

Поселок Заветный;

ВИМ;

ВНИИМК.

Горожан просят запастись водой на сутки.

Сейчас на месте ЧП проводятся ремонтные работы. Власти обещают восстановить водоснабжение в кратчайшие сроки.

По факту аварии прокуратора начала проверку.