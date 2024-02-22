Вестник Кавказа

В Армавире организовали бесплатный подвоз воды из-за аварии на водопроводе

В Армавире организовали бесплатный подвоз воды из-за аварии на водопроводе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Армавира организовали доставку воды гражданам, которые остались без водоснабжения из-за аварии на одном из магистральных водопроводов. Подвоз будет осуществляться несколько раз в день.

Жители Армавира, которые остались без воды в результате крупной аварии, могут бесплатно заказать ее подвоз в течение дня.

Осуществлять доставку воды взялась управляющая компания "Курганинский групповой водопровод". 

В течение всего дня организация будет доставлять питьевую воду во все районы, которые остались без водоснабжения. 

Прорыв на магистральном водопроводе произошел накануне во вторник в районе села Умрия Курганинского района. В результате чрезвычайного происшествия без воды остались около 60 тыс жителей Армавира, а также объекты социального значения. 

Власти заявляют, что в связи с аварией может быть отключено горячее водоснабжение с целью сохранения отопления. 

Сообщается, что авария затронула сразу девять районов города: 

  • Родина; 
  • Черемушки; 
  • Бар; 
  • Каспаровские дачи; 
  • Совхоз "Восток"; 
  • Военный городок; 
  • Поселок Заветный; 
  • ВИМ; 
  • ВНИИМК. 

Горожан просят запастись водой на сутки. 

Сейчас на месте ЧП проводятся ремонтные работы. Власти обещают восстановить водоснабжение в кратчайшие сроки. 

По факту аварии прокуратора начала проверку. 

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