Крупная авария в Армавире оставила без воды 60 тыс человек

В Армавире 60 тыс человек с вечера остаются без воды. Причиной масштабного отключения стала авария.
Треть жителей Армавира в Краснодарском крае остались без воды из-за аварии на магистральном водопроводе.
ЧП произошло вечером 27 февраля, по оценкам специалистов, устранить проблему и восстановить водоснабжение удастся не раньше вечера 28 февраля. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме.
Порыв случился в Курганинском районе. Воды нет у более чем 60 тыс человек, также отключение затронуло свыше 20 социальных объектов.
Населению осуществляется подвоз питьевой воды.