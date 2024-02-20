Вестник Кавказа

Крупная авария в Армавире оставила без воды 60 тыс человек

Кран холодной и горячей воды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Армавире 60 тыс человек с вечера остаются без воды. Причиной масштабного отключения стала авария.

Треть жителей Армавира в Краснодарском крае остались без воды из-за аварии на магистральном водопроводе.

ЧП произошло вечером 27 февраля, по оценкам специалистов, устранить проблему и восстановить водоснабжение удастся не раньше вечера 28 февраля. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме.

Порыв случился в Курганинском районе. Воды нет у более чем 60 тыс человек, также отключение затронуло свыше 20 социальных объектов.

Населению осуществляется подвоз питьевой воды.

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