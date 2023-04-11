В апреле Санкт-Петербург и Крым свяжет регулярный автобус

Опубликовано: 13:15, 11 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Попасть из Санкт-Петербурга в Крым в этом сезоне можно будет на автобусе №5894. Также автобусы будут ходить в Геленджик. Оба маршрута запустят в конце апреля.

Автобус из Санкт-Петербурга в Симферополь с конца апреля будет ходить еженедельно, он станет альтернативой поезду для граждан, желающих отдохнуть в Крыму.

С 29 апреля добраться в Крым из Санкт-Петербурга можно будет на автобусе. В администрации губернатора Северной столицы уточнили, что новый автобусный маршрут №5894 "Санкт-Петербург - Симферополь" запускает с городского автовокзала. Автобусы будут выходить из Петербурга в субботу утром (07.00) и прибывать в Крым в 21.00 воскресенья. Таким образом, дорога будет занимать два дня и одну ночь.

Кроме того, летом 2023 года жители Северо-Западного региона смогут автобусами добираться и в Краснодарский край - с 28 апреля возобновится автобусный маршрут №5448 "Санкт-Петербург – Геленджик".