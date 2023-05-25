В Анкаре допустили скорую встречу лидеров России, Турции, Ирана и Сирии

Опубликовано: 12:48, 25 мая 2023 (UTC+3 MSK)

В Анкаре заявили, что в скором времени может состояться встреча президентов России, Турции, Ирана и Сирии. Там напомнили, что сейчас контакты продолжаются на уровне замглав МИД.

Официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, говоря о вопросе нормализации сирийско-турецких отношений, не исключил скорую встречу президентов России, Турции, Сирии и Ирана.

Он напомнил, что 10 мая состоялись четырехсторонние переговоры с участием министров иностранных дел России, Турции, Ирана и Сирии в Москве, а сейчас процесс продолжается на уровне их заместителей.

"В скором времени, когда переговоры дойдут до конкретной точки и будут приняты решения, можно будет двигаться дальше. Есть вопросы, которые предстоит обсудить на уровне лидеров. Могу сказать, что такая встреча состоится в скором времени"

- Ибрагим Калын

Представитель заявил о необходимости завершить сирийскую проблему, добавив, что график возвращения сирийских беженцев планируется составить в ближайшее время. Также он подчеркнул о необходимости закончить конфликт в Сирии.