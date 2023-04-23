В Алматы ждут схода лавин

Опубликовано: 18:58, 23 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В горах Алматы в эти дни объявлена крайне высокая лавиноопасность. На дорогах, ведущих из города в горы, заблокировано движение на наиболее опасных участках. Гражданам рекомендовано не подниматься в горы.

Как предупредили сегодня в Департаменте чрезвычайных ситуаций Алматы, с сегодняшнего дня и до конца среды 26 апреля в алматинских горах установится крайне высокая лавиноопасносность: воздух прогреется по-весеннему, в связи с чем снежные массы могут начать сход из-за малейшего воздействия.

Поэтому алматинские власти рекомендовали жителям Алматы не подниматься в горы, а находясь в горах, обходить места, где есть угроза схода оползней или лавин.

В Департаменте чрезвычайных ситуаций Алматы добавили, что для дополнительного обеспечения безопасности граждан заблокирован проезд по Алматы-Космостанция выше плотины Аюсай и по Шымбулак-Туюксу выше Эдельвейса. Кроме того, ограничено движение в близлежащих ущельях.

В Департаменте также обратили внимание, что спасатели сами устраивают сход лавин, таким образом с гор Алматы уже спущено свыше 50 тыс куб м снега. Всего же этой весной сошли 110 лавин.