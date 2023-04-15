С приходом весны в горах Кавказа снова стало лавиноопасно

Опубликовано: 15:53, 15 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Ученые и спасатели прогнозируют в горах ЮФО и СКФО риски, связанные с возможным сходом селевых потоков и оползней, а также снежных лавин.

С приходом весны в горах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России активизировались лавины и сели.

Высокий риск схода селевых потоков и оползней прогнозируется на этой неделе во всех горных регионах, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) , передает РИА Новости.

"В горных районах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов повышаются риски схода селевых потоков и оползней", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.