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С приходом весны в горах Кавказа снова стало лавиноопасно

С приходом весны в горах Кавказа снова стало лавиноопасно
Ученые и спасатели прогнозируют в горах ЮФО и СКФО риски, связанные с возможным сходом селевых потоков и оползней, а также снежных лавин.

С приходом весны в горах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России активизировались лавины и сели.

Высокий риск схода селевых потоков и оползней прогнозируется на этой неделе во всех горных регионах, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) , передает РИА Новости.

"В горных районах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов повышаются риски схода селевых потоков и оползней", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.

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