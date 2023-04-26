В Алматы начинается запись детей в бесплатные кружки и секции

Опубликовано: 22:48, 26 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Алматы родители смогут записать детей в бесплатные спортивные секции и творческие кружки со 2 мая. Бесплатные занятия для детей проводятся в рамках госзаказа.

Родители в Алматы со 2 мая могут записывать детей в различные бесплатные кружки, акция проводится в рамках госзаказа.

Бесплатно дети и подростки смогут заниматься в различных творческих кружках, а также в спортивных секциях. Запись в рамках ArtSport откроется 2 мая вечером, в 18.00 по местному времени.

Сделать это можно будет на новом сайте www.damubala.kz (на момент написания новости он был недоступен). Он будет более удобным для пользователей, информация на нем будет точнее.

Запись производится в несколько этапов: сначала нужно зарегистрировать ребенка в системе, затем найти желаемый кружок, записаться на пробное занятие. После этого можно будет оформить абонемент и на сайте же вести контроль за успехами чада и посещаемостью.

Предприниматели, желающие попасть в программу, могут подавать заявки с 26 апреля. С этого года реализацией данного госзаказа занимаются районные акиматы.