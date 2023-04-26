В Алматы начинается запись детей в бесплатные кружки и секции

Родители в Алматы со 2 мая могут записывать детей в различные бесплатные кружки, акция проводится в рамках госзаказа.
Бесплатно дети и подростки смогут заниматься в различных творческих кружках, а также в спортивных секциях. Запись в рамках ArtSport откроется 2 мая вечером, в 18.00 по местному времени.
Сделать это можно будет на новом сайте www.damubala.kz (на момент написания новости он был недоступен). Он будет более удобным для пользователей, информация на нем будет точнее.
Запись производится в несколько этапов: сначала нужно зарегистрировать ребенка в системе, затем найти желаемый кружок, записаться на пробное занятие. После этого можно будет оформить абонемент и на сайте же вести контроль за успехами чада и посещаемостью.
Предприниматели, желающие попасть в программу, могут подавать заявки с 26 апреля. С этого года реализацией данного госзаказа занимаются районные акиматы.