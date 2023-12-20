В Акмолинской области четыре легковушки протаранили грузовик, есть жертва

Сильнейший гололед, сковавший дорогу в Акмолинской области Казахстана, возможно стал причиной массового ДТП со смертельным исходом.

Сегодня днем автотрасса Астана – Петропавловск в Акмолинской области Казахстана после того, как ударил сильный мороз, превратились в зеркало – очевидно, именно это стало причиной массовой аварии, в которой погиб человек, сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

Водитель грузовика "ГАЗель" остановил машину на крайней правой полосе республиканской трассы из-за поломки, когда его автомобиль на большой скорости протаранил Volkswagen, передает Sputnik Казахстан.

"В "ГАЗель" въехала автомашина марки Volkswagen Polo, за рулем которой находился житель Астаны. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. А уже с этими авто столкнулись еще три автомашины, двигавшиеся в попутном направлении"

- пресс-служба ДП Акмолинской области.

Дорожные службы и полицейские проводят досудебное расследование по факту аварии, вскоре будут проведены соответствующие экспертизы.

В то же время полицейские призвали водителей учитывать сложившиеся сложные погодные условия, а значит – особенно тщательно соблюдать скоростной режим и безопасную для движения дистанцию.