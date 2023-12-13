Вестник Кавказа

Буйный пассажир автобуса устроил в Алматы ДТП с тремя жертвами

Буйный пассажир автобуса устроил в Алматы ДТП с тремя жертвами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пассажир рейсового автобуса в Алматы во время движения ударил женщину-водителя, которая потеряла сознание, транспорт протаранил остановку с людьми, есть погибшие.

Сегодня вечером в Алматы произошло страшное ДТП, виновником которого стал буйный пассажир рейсового автобуса – по его вине погибли трое и пострадали четверо человек.

"Пассажир автобуса 47-го маршрута в результате конфликта ударил водителя - женщину, которая потеряла сознание и управление над транспортом. Неуправляемый автобус допустил наезд на людей, находившихся возле остановки, а также столкновение с четырьмя транспортными средствами"

- департамент полиции Алматы

В результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали, они госпитализированы с травмами разной степени тяжести в городские больницы, передает Sputnik Казахстан.

Полицейские возбудили в отношении виновника ДТП уголовное дело по статьям "хулиганство" и "нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц", он задержан, назначены необходимые для определения его психического здоровья экспертизы.

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