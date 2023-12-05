Авария со скорой в Казахстане: несколько человек тяжело травмированы

Страшная автокатастрофа случилась сегодня в Акмолинской области. Среди раненых – фельдшер скорой помощи. Она впала в кому.

Машина скорой помощи попала в ДТП в городе Косшы, об аварии сообщают казахстанские СМИ.

По словам очевидцев, автомобиль ехал из расположенного неподалеку села в Астану. В салоне была пациентка – 73-летняя пенсионерка, передает Sputnik Казахстан.

В департаменте полиции уточнили, что открыто уголовное дело, и рассказали о подробностях инцидента.

Оказалось, что ГАЗель, за рулем которой был 28-летний мужчина, выехала на "встречку". Там она столкнулась лоб в лоб со скорой.

Пострадали четыре человека: оба водителя, пациентка и 28-летняя фельдшер. Они госпитализированы с тяжелыми травмами. Женщина-фельдшер проходит лечение в реанимации – она в коме.