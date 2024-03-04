Вестник Кавказа

В Ахты открыт современный спорткомплекс

В Ахты открыт современный спорткомплекс
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Современный спортивный комплекс с трибуной открылся в дагестанском селе Ахты. теперь Ахты может принимать крупные спортивные мероприятия.

В селе Ахты произошло знаменательное событие – открыли спорткомплекс с трибуной на 1,5 тыс зрителей. Церемония открытия собрала не только местную общественность, но и высокопоставленных гостей.

"В мероприятии приняли участие председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, глава Ахтынского района Абдул-Керим Палчаев, министр сельского хозяйства и продовольствия региона Мухтарбий Аджеков. Спорткомплекс возведен в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". По этой программе в последние годы в республике построено более 80 спортивных объектов"

– пресс-служба регионального правительства.

Далее в релизе подчеркнуто, что теперь Ахты может принимать крупные спортивные мероприятия.

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