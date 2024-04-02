В Агдаме произошел новый минный инцидент

Экскаватор подорвался на мине в Агдамском районе Азербайджана. ЧП произошло на неразминированной территории, пострадавших нет.
В Азербайджане на противопехотной мине подорвался экскаватор.
Чрезвычайное происшествие произошло на освобожденных территориях, в селе Новрузлу Агдамского района, информирует МВД, Генеральная прокуратура и Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).
Экскаватор работал на неразминированных территориях. В результате ЧП никто не пострадал.
Районная прокуратура проводит расследование по факту произошедшего.