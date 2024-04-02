Вестник Кавказа

В Агдаме произошел новый минный инцидент

В Агдаме произошел новый минный инцидент
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экскаватор подорвался на мине в Агдамском районе Азербайджана. ЧП произошло на неразминированной территории, пострадавших нет.

В Азербайджане на противопехотной мине подорвался экскаватор.

Чрезвычайное происшествие произошло на освобожденных территориях, в селе Новрузлу Агдамского района, информирует МВД, Генеральная прокуратура и Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Экскаватор работал на неразминированных территориях. В результате ЧП никто не пострадал.

Районная прокуратура проводит расследование по факту произошедшего.

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