В Абхазии ждут открытия новой ресторанной сети

Опубликовано: 14:57, 18 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Абхазии будут рады открытию ресторанов сети "Вкусно и точка", сообщил посол республики в РФ. Ранее сообщалось, что сеть намерена открыть свои рестораны до конца года.

В Абхазии с нетерпением ждут, когда ресторанная сеть "Вкусно и точка" откроется в республике. Об этом сообщил посол Абхазии в РФ Алхас Квициниа.

Он подчеркнул, что в Абхазии будут рады появлению новой ресторанной сети, передает РИА Новости.

"Пока еще не функционирует, но мы будем очень рады, если после преодоления всех формальностей эта компания будет представлена в нашей республике"

– поведал дипломат.