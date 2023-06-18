В Абхазии ждут открытия новой ресторанной сети

В Абхазии будут рады открытию ресторанов сети "Вкусно и точка", сообщил посол республики в РФ. Ранее сообщалось, что сеть намерена открыть свои рестораны до конца года.
В Абхазии с нетерпением ждут, когда ресторанная сеть "Вкусно и точка" откроется в республике. Об этом сообщил посол Абхазии в РФ Алхас Квициниа.
Он подчеркнул, что в Абхазии будут рады появлению новой ресторанной сети, передает РИА Новости.
"Пока еще не функционирует, но мы будем очень рады, если после преодоления всех формальностей эта компания будет представлена в нашей республике"
– поведал дипломат.