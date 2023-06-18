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В Абхазии ждут открытия новой ресторанной сети

В Абхазии ждут открытия новой ресторанной сети
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Абхазии будут рады открытию ресторанов сети "Вкусно и точка", сообщил посол республики в РФ. Ранее сообщалось, что сеть намерена открыть свои рестораны до конца года.

В Абхазии с нетерпением ждут, когда ресторанная сеть "Вкусно и точка" откроется в республике. Об этом сообщил посол Абхазии в РФ Алхас Квициниа.

Он подчеркнул, что в Абхазии будут рады появлению новой ресторанной сети, передает РИА Новости.

"Пока еще не функционирует, но мы будем очень рады, если после преодоления всех формальностей эта компания будет представлена в нашей республике"

– поведал дипломат.

Когда &quot;Вкусно - и точка&quot; появится в Абхазии?

Когда "Вкусно - и точка" появится в Абхазии?

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